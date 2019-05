Na Holanda, Príncipe Harry usa o look para mandar mensagem fofa ao filho

A Família Real Britânica está toda sobre mandar mensagens “secretas” por meio dos looks do dia. Primeiro, foi Meghan Markle que, ao apresentar o filho Archie Harrison Mountbatten-Windsor ao mundo, na última quarta-feira (8), mandou um recadinho sutil de sororidade com o vestido. Desta vez, Príncipe Harry foi quem resolveu usar uma roupa feita para a internet comentar, mas de forma beeeeeem menos oculta.

Apesar de ter planejado tirar uma licença paternidade de duas semanas, ele precisou fazer uma viagem relâmpago para Haia, na Holanda, onde, nesta quinta-feira (9), aconteceu o lançamento da edição 2020 do Invictus Games, competição internacional paralímpica voltada para veteranos de guerra criada por ele.

A caminho do evento (a bordo de uma bicicleta), o Duque de Sussex fez uma singela homenagem ao recém-nascido. No casaco usado por ele, abaixo do logotipo da competição, que já tem as letras “I” “A” “M” destacadas, ele pediu para a palavra “Daddy” (papai) ser estampada, formando assim a frase: “I Am Groot Daddy (Eu Sou Papai). Tão fofo que faria até a pessoa mais cínica soltar um sorrisinho no canto da boca, vai!

Ah, e ele ganhou um pagãozinho!

Príncipe, Duque e agora Papai… Qual será o próximo título do Harry?