A moda brasileira caiu nas graças da Natalie Portman, quando ela esteve de férias no Rio de Janeiro, na virada do ano. Em Los Angeles, a atriz a foi vista usando um vestido fofíssimo da FARM, bem soltinho e confortável, do jeito que a gente adora.

A peça faz parte da última coleção de verão da marca e, infelizmente, está esgotado na e-commerce.