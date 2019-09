New York Fashion Week: o que rolou até agora

A New York Fashion Week começou nessa sexta (6) e vai até sábado que vem (14). Muita coisa já aconteceu e a gente separou os destaques que passaram pela passarela de NYC para você acompanhar.

A marca apresentou um estilo digno de Café Society: o desfile aconteceu em um salão de baile na Wall Street, chamado de “Ralph´s Club”. Em meio ao jazz, as modelos passavam usando smokings, casacos e vestidos de gala. Gigi Hadid e Herieth Paul foram algumas das tops que participaram do show.

Já a marca de Maxwell trouxe os anos 70 de volta para o mundo da moda. As modelos usaram vestidos de cores vibrantes, tops, shorts cintura alta e camisas bem características da época. A passarela contou com a participação de Bella Hadid , Candice Swanepoel, Grace Elizabeth e Stella Maxwell, e hits como Like a Virgin e Believe.