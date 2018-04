Dois dos modelos mais clássicos da Nike, o Air Force 1 e o Air Jordan 1, acabam de ganhar dez releituras monocromáticas e bem diferentonas, numa coleção intitulada The 1 Reimagined. Projetos de releitura são lançados pela marca a todo momento, mas essa coleção tem um detalhe inédito e bem significativo: é a primeira vez que esses modelos ganham versões pensadas por um time inteiramente feminino. Quatorze designers se uniram para criar os tênis, que incluem a primeira versão em estilo mule do Air Force – batizado de AF1 LOVER XX.

“Foi mais ou menos uma semana de trabalho com caneta e papel, tentando descobrir nossos objetivos. O maior desafio foi fazer com que cada um dos dez modelos tivesse personalidade própria sem que o conjunto como um todo perdesse a coesão”, explica Georgina James, que é uma das designers envolvidas. Segundo a Nike, a coleção foi “pensada e projetada por mulheres e para as mulheres”.

Os modelos da The 1 Reimagined começam a ser vendidos nessa quinta-feira (12), através da Nike.com e também na Nike Store Oscar Freire e Cartel 011 (ambas em São Paulo). Os preços variam entre 399 e 599 reais.

