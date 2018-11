Nike lança coleção coloridona e inspirada na força das mulheres latinas

Novembro chegou, o verão brasileiro se aproxima e as grandes marcas de moda e beleza já começaram a divulgar seus lançamentos, coleções e collabs que se encaixam perfeitamente no clima da estação.

A Nike entrou nessa onda e, na próxima quinta-feira (08), vai lançar a Nike Hyper Flora, nova linha de Nike Women que conta com três modelos de tênis, o Nike Free TR, o Vapormax e o Air Force 1 Jester, além de camisetas regatas, tops, shorts, leggins e agasalhos, tudo bem colorido e inspirado em fortes personalidades femininas latinas.

As estampas, que envolvem paisagens naturais e flores tropicais – como a costela-de-adão latina, a glória-da-manhã, a palmeira-majestosa e a orquídea neotropical -, além da famosa arara, foram pintadas a mão e marcam pela intensidade.

Duas cartelas de cores diferentes foram pensadas para compor os desenhos: a primeira, mais vibrante, tem tons de azul-escuro, vermelho e verde vivo, enquanto a outra engloba tonalidades pastel, como rosinha, cinza, azul-claro e amarelo suave.

Aisha Mbikila, brasileira, descendente de angolanos, dançarina, modelo, DJ e uma das estrelas da campanha da Nike Hyper Flora

Outro destaque são as fotos de campanha da Nike Hyper Flora, que apresentam três mulheres inspiradoras e conectadas ao universo do esporte. Entre elas está a dançarina Aisha Mbkila, descendente de angolanos e única brasileira convidada a participar do shooting. Aisha, que tem 20 anos, dança e pesquisa ritmos africanos desde os 14, e é totalmente ligada ao movimento negro, sendo considerada uma importante voz em debates, palestras e entrevistas sobre o tema.

Espia só algumas das principais peças da collab:

Top, R$ 129,90

Jaqueta, R$ 269,90

Calça, R$ 249,90

Short, R$ 129,90

Legging, R$ 189,90

Short, R$ 129,90

Tênis Nike Air Force 1 Jester, R$ 549,90

Tênis Nike Free TR, R$ 549,90

Queremos tudo!