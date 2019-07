Nike lança tênis piscina de bolinhas ótimo para quem quer começar a correr

Seja você uma corredora iniciante, uma pessoa que já pratica o esporte há algum tempo ou até uma maratonista profissional, saiba que a Nike acaba de anunciar um novo modelo de tênis capaz de agradar a todas – e ele chega nas lojas brasileiras neste mês de agosto.

Batizado de “Nike Joyride Run Flyknit”, o tênis tem design fofo e foi pensado para que as pessoas esqueçam de vez aquela ideia de que a corrida é um esporte chato e feito para poucos. Não à toa, o sneaker também acaba servindo como alternativa interessante na hora de produzir um look do dia confortável.

O diferencial do calçado, que a partir do dia 8 de agosto, às 10h, terá lançamento exclusivo por 72 horas no site oficial da Nike, é seu sistema de amortecimento todo tecnológico, graças ao solado repleto de ‘bolinhas’, quase que uma engenhoca capazes de amenizar o impacto dos movimentos constantes dos pés contra o chão.

Feitas de um material bem semelhante à borracha, as bolinhas ficam dentro de cápsulas moldadas para cada região do pé. Assim, o tênis acaba sendo anatômico de uma maneira totalmente personalizada para quem decide usá-lo.

Ok, mas o que isso significa, na prática? Simples. Para quem ainda está dando os primeiros passos (literalmente) no mundo da corrida, o processo se torna mais simples e menos dolorido. Já para quem corre há tempos, o Joyride ajuda no descanso das pernas naqueles dias de exercícios menos pesados.

Por aqui, o modelo de estreia chega em uma versão branca com solado metade verde-água, metade transparente, no qual é possível enxergar algumas das bolinhas. Além do lançamento online, os tênis estarão disponíveis para compra também nas lojas físicas, em 15 de agosto.

Os tênis, com numeração feminina e masculina que vai do 33,5 ao 43, têm preço sugerido de R$ 799,99.

Veja mais fotos:

