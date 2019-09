No dia do aniversário, Iza recria look icônico de Mel B, das Spice Girls

Nesta terça-feira (3), a cantora Iza celebra seus 29 anos de idade – e não poderia ter escolhido um look melhor para a ocasião. Via Instagram, a cantora postou uma foto na qual aparece com uma produção dourada bem similar a um dos visuais mais icônicos de Mel B, a “Scary Spice”, na época de ouro das Spice Girls.

O lookinho vintage, pensado com ajuda da stylist Bianca Jahara, era uma conjunto de top e calça e botas plataforma altíssimas, tudo metálico. Do cabelo com os coques duplos (também chamados de space buns) aos acessórios, como um bracelete e a choker clássica, a releitura estava perfeita.

Espia só:

Na verdade, esse não foi o único visual inspirado por Mel B que Iza usou nos últimos dias. Ela, que deu uma festa com o tema “Back to the 90’s” (ou, em português, “de volta aos anos 90”), na noite de segunda (2), manteve a vibe Spice e usou, também, um conjuntinho animal print, outra referência bem conhecida pelos fãs de Spice Girls.

Mel B, em 1997:

Iza, em 2019:

–

Quem tem referência tem tudo, né?