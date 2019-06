No mês do orgulho LGBT, C&A lança linha colorida que celebra a diversidade

A C&A lançou, na noite de segunda (11), sua mais nova coleção Pride, que chega às lojas bem no mês do Orgulho LGBTQI+. Essa não é a primeira vez que a marca investe em peças com referências à bandeira do arco-íris, símbolo do movimento, mas neste ano a linha chega ainda mais completa.

Entre as novidades, estão jaquetas tipo corta-vento em shapes grandões, moletons, camisetas com frases sobre amor e orgulho – como a ‘Proud of Me’ e a ‘Love is Love’ – e estampas que celebram a diversidade, além de shorts, camisas e acessórios coloridinhos, como brincos e bonés de arco-íris.

Destaque para as t-shirts que homenageiam Freddie Mercury, além das bolsinhas a tiracolo e pochetes perfeitas para curtir tranquila a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que rola no próximo dia 23.

Todos os itens já estão disponíveis no e-commerce da C&A e também na loja física da Rua Augusta (São Paulo), com preços que vão de R$ 9,99 a R$ 159,99.

Veja as principais peças da linha: