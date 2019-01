No tapete vermelho, Emma Stone usa look que não é o que parece

A atriz Emma Stone é daquelas que não tem medo de tapete vermelho: gosta de vestir looks diferentes e nunca esquece de caprichar na maquiagem. Não foi diferente no red carpet do Festival Internacional de Cinema de Palm Springs, que aconteceu na última quinta (3).

Toda de Louis Vuitton, marca da qual é garota-propaganda, Emma escolheu um look que não é o que parece. Em um primeiro momento você pode pensar que ela está vestindo um macacão esperto.

–

Mas olhando com calma, dá para ver que a estampa do top e da calça é levemente diferente. Ela combinou os dois com um truque de styling muito bom: um cinto que parece unir as duas peças.

–

Essa é uma boa dica para usar na vida real. Assim, em vez de um look só, você ganha a opção de usar top e calça juntos ou separadamente. O top combinado com uma calça lisa ou uma saia também é um bom look de festa, bem como a calça combinada com outro top.

–

Vale a pena reparar também na maquiagem de Emma. Ela usou delineador e máscara de cílios azul, e uma sombra bem esfumada cor de rosa, deixando o visual bem descontraído. A pele é iluminada e, nos lábios, apenas um pouquinho de gloss. Arrasou!