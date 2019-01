No tapete vermelho, Julia Roberts usa acessório que foi hit nos anos 2000

Já faz mais de 20 anos que Julia Roberts é presença ilustre no Globo de Ouro, premiação que todos os anos reconhece, nos Estados Unidos e fora dele, os melhores profissionais da TV e do cinema. A mais recente edição do evento aconteceu na noite do último domingo (06), em Los Angeles, e a atriz estava lá como de costume, desfilando um dos looks mais elogiados da noite.

–

Uma das poucas a priorizar o conforto e vestir calças para a ocasião, Julia, que atualmente está na série “Homecoming”, montou um visual meio chique, meio casual, composto por duas peças assinadas por Stella McCartney: um vestido bege acinturado de um ombro só, com carinha de festa e comprimento longo, e calças pretas de alfaiataria clássica. A misturinhae das mais modernas resultou em um macacão, e a produção foi vista em 9 a cada 10 perfis de moda do Instagram na noite passada.

Mas a gente quer mesmo é chamar atenção para os pés da atriz, que além das sandálias pretas de tiras, obra do designer brasileiro Alexandre Birman, apresentam um acessório que não víamos há tempos, mas foi muito usado por algumas garotas no início dos anos 2000.

Olhe mais de perto:

–

Quem se lembra dos anéis feitos especialmente para serem usados nos dedos dos pés? Alguns eram de prata, outros de silicone, uns vinham enfeitados com flores (!), e outros eram mais minimalistas, como esse resgatado por Julia que, para completar (e talvez atrair atenção), investiu em um esmalte dourado metálico nas unhas.

Leia Mais: Os 15 makes mais incríveis do Globo de Ouro 2019

Agora, duas perguntas que não querem calar: em primeiro lugar, seria esse o retorno triunfal do anel nos pés? Se sim, você usaria?