No dia do seu casamento quem dita as regras é você, cara noivinha. Pode usar tênis com vestido de noiva? Pode. Flores nos cabelos? Também. Pode apostar em um visual todo colorido? Sim, senhora. E pode, inclusive, se casar de maneira chique e confortável, vestindo um macacão. Temos provas de que a escolha é mais do que certeira.

A primeira delas é o look noiva que Solange Knowles usou, lá em 2014 (ps: lançando tendências desde sempre), para se casar com o diretor Alan Ferguson. A peça era um belíssimo macacão off-white com capa (!), feito por Humberto Leon para a grife Kenzo.

Arrasou:

–

Corta para 2018, já que temos mais uma evidência fresquinha. Dessa vez foi Kaley Cuoco, de “The Big Bang Theory”, quem trocou alianças, no começo do mês, com o hipista Karl Cook, desfilando dois looks diferentes. Entre eles o nosso favorito: um macacão branco, deslumbrante, todinho rendado.

Alguém aí falou em conforto?

E, finalmente, para fazê-la dizer “sim” à peça mais cool do momento, na galeria a seguir você vai se deparar com mais de 30 modelitos de macacão – elegantes, sofisticados e com carinha de noiva – para inspirá-la.

Valendo!