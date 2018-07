A era dos saltos altos já não é mais tão dominante assim e, a essa altura do campeonato, você já deve saber que tênis e vestido de noiva têm, sim, tudo a ver. Agora só faltava garantir as preciosas informações sobre onde encontrar modelos de tênis feitos para abrilhantar seu lookinho de casamento.

Não seja por isso – e deixe com a gente. Na galeria minuciosamente montada por nós, você vai se deparar com tênis clarinhos, em tons de nude e rosé, modelos com paetês, aplicações, texturas e, para (também) garantir a felicidade das mais minimalistas, modelitos no bom e velho branquinho básico.

21 modelos de tênis lindos e ideais para noivas photo_library Abrir galeria 21 fotos

Serviço*:

AMARO: https://amaro.com/c/feminino/sapatos/tenis

Anacapri: https://www.anacapri.com.br/store/

Bebecê: http://bebece.com.br/pt

Converse All Star: http://converse.com.br/

Keds + Joulik: http://www.keds.com.br/joulik

Melissa: https://lojamelissa.com.br/

Moleca: http://www.moleca.com.br/2018/

SpotShoes: http://www.spotshoes.com.br/

* Preços referentes a julho de 2018