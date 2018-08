O principal acessório do look noiva de Meghan Markle, ao se casar com o Príncipe Harry em maio deste ano, foi a chamada ‘Mary’s Diamond Bandeau Tiara‘, coroa datada de 1893, coberta por diamantes e que anteriormente pertenceu à Rainha Maria de Teck (ou Rainha Mary).

Kate Middleton, quando trocou alianças com o Príncipe William, lá em 2011, também elegeu uma coroa icônica: o acessório era da Cartier, marca de joias mundialmente conhecida, e veio do acervo de Isabel Ângela Margarida Bowes-Lyon, também conhecida como A Rainha-Mãe.

–

Já a Princesa Diana, quando se casou com Charles em 1981, optou por uma luxuosa coroa da coleção de sua própria família, os Spencer, que remetia à dinastia Tudor. O adorno fez um baita sucesso (assim como tudo que Lady Di usava) e foi altamente copiado na época.

–

Citamos os três exemplos acima apenas para mostrar que, quando o assunto é realeza, usar uma coroa no dia do casamento é tradição histórica: serve para marcar cerimônias e atravessar gerações. Mas a gente garante que você não precisa pertencer a nenhuma Família Real para investir no acessório no dia do seu casamento – a coroa, que hoje aparece nos mais diferentes materiais, é a melhor pedida para quem quer subir no altar se sentindo poderosa no ato.

Portanto, levanta a cabeça, princesa – ou melhor, noivinha! Apresentamos, na galeria a seguir, mais de 40 fotos inspiradoras que mostram noivas usando coroas de todos os estilos possíveis e imagináveis.