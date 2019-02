Estamos a um mês do Carnaval (eu ouvi um ‘amém’?), e este é oficialmente o melhor momento para pensar nas fantasias, produções e makes que você vai usar durante os quatro dias de festas, bloquinhos e afins. Aproveitando o sucesso da data aqui no Brasil, e assim como já fizeram outras marcas, a Marisa também foi esperta e, para te dar aquela ajuda nos quesitos inspiração e praticidade, logo preparou uma coleção-cápsula divertida, colorida, brilhante e ousada feita para ser usada durante o feriado.

Entre as peças, que além de tudo têm preço justo, vale destacar as hot pants (que prometem ser o hit fashion deste ano), as meias tipo arrastão em diferentes cores vivas, sutiãs transparentes com aplicações fofas, tops de paetês e, claro, os bodies, em estampas e materiais capazes de agradar da foliã fã de super-heróis àquela que não abre mão de um bom look metálico.

A linha, que além de oferecer lookinhos para a seção feminina também possui opções nas categorias masculina e infantil da fast fashion, já está à venda tanto no site quanto nas lojas físicas da marca. Ela conta, ainda, com acessórios de cabeça, calçados baixinhos e pochetes, porque não tem como se jogar nos rolês carnavalescos se não levarmos em conta o conforto, né?

Vem ver as nossas peças preferidas: