Nova coleção da Nike traz tênis inspirados nos personagens de Bob Esponja

Acredite se quiser, mas já faz 20 anos que o primeiro episódio de “Bob Esponja Calça Quadrada” estreou na televisão, em maio de 1999. E a Nike, que vira e mexe lança produtos com a cara de algum fenômeno do cinema ou da TV – tipo a coleção babadeira de “Stranger Things” – aproveitou o aniversário do desenho para criar uma nova linha com cinco modelos inspirados nos principais personagens da Fenda do Biquíni.

A coleção, uma colaboração entre Nike, Nickelodeon e o jogador de basquete Kyrie Irving, um dos astros da NBA, conta com um tênis diferente para cada personagem, tudo pensado pelo atleta.

Vocês estão prontas, crianças?

O amarelo, lógico, representa Bob Esponja, enquanto o cor-de-rosa é todinho sobre o melhor amigo dele, Patrick Estrela. O modelo verde-água, como era de se esperar, promete agradar aos fãs do carrancudo Lula Molusco, enquanto o vermelho lembra a estética de Sr. Siriguejo (e leva um detalhezinho do Plankton, que você confere no fim desta página). Há, ainda, uma versão em branco, que representa a esquilo Sandy – repare na florzinha.

Kyrie, que já atacou de designer anteriormente, ao criar um tênis inspirado no seriado ‘Friends’, contou, em entrevista à GQ Americana, que é fã declarado de Bob Esponja, cresceu assistindo a animação e tentou traduzir a essência dos personagens usando a cartela de cores presente nos sneakers. Suas versões favoritas são a vermelha e a amarela.

Cheios de detalhes, os calçados trazem, ainda, desenhos fofíssimos dos personagens estampando as palmilhas, que só são vistos quando observados de cima.

A collab estará disponível a partir de 10 de agosto no site internacional da Nike, com preço sugerido de 130 dólares cada par (aproximadamente 487 reais). Infelizmente, ainda não há previsão para que os tênis desembarquem no Brasil.

