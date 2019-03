Nova “Gossip Girl”, “Katy Keene” traz o combo looks fabulosos + NY

O que poderia ser melhor do que uma série adolescente com looks incríveis e Nova York como pano de fundo? Só mesmo uma série adolescente com looks incríveis e Nova York como pano de fundo! Para as órfãs de produções nesse estilo, boas notícias: “Katy Keene” deve chegar em breve para preencher esse vazio.

Na esteira do sucesso de “Riverdale” e “O Mundo Sombrio de Sabrina“, o seriado é mais um derivado do universo compartilhado da Archie Comics e acabou de começar a ser filmado. Lucy Hale, que fez a Aria em “Pretty Little Liars”, interpreta a personagem criada na década de 1940 e dá nome à série. Nessa versão, ela é descrita como uma garota que sonha em ser uma estilista de sucesso. Quando não está trabalhando como personal shopper em uma loja de luxo nova-iorquina, tenta balancear a agitada vida social dela com os encontros com os crushes”.

De acordo com a sinopse oficial, a história será um drama musical e vai acompanhar a vida de quatro artistas de vinte e poucos anos tentando dar certo no teatro, no mundo da moda e na música. Portanto, pode esperar por uma boa mistura de “Gossip Girl“, “Jane By Design”, “Glee (na época da Rachel em NY)” e “Carrie Diaries”.

As gravações do piloto acabaram de começar e, pelos registros de paparazzis, o figurino promete ser promissor. Com uma leve inspiração pin-up e cinquentinha, deu para “catar” que vermelho será a cor favorita da Katy e o estilo dela será todo girly e com uma pitada sexy. Blair Waldorf estaria orgulhosa!

Ignore os casacos e as botas UGG (para proteger a atriz do frio entre um “gravando” e outro) e foca nas outras peças: