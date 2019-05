Num mundo ideal teríamos TUDO da linha Life by Vivara inspirada em Aladdin

A ansiedade está prestes a chegar ao fim e, nesta quinta-feira (23), o live-action do desenho Aladdin estreia em todos os cinemas deste brasilzão – quem estiver animada, respira!

E aproveitando que o filme tem grandes chances de ser um sucesso daqueles, algumas marcas, como de costume, já mexeram os pauzinhos e lançaram coleções inspiradas na estética do longa. Depois da M.A.C divulgar sua collab de maquiagem, foi a vez da Life by Vivara, seção de joias mais acessíveis dentro da Vivara, lançar uma linha composta por 13 diferentes itens em homenagem ao filme, entre eles pingentes dos personagens, brincos e anéis fofíssimos.

Tem pingente do tapete voador, da lâmpada mágica, do tigre Rajah… tudo muito lindinho e feito em prata, prata com banho de ouro e pedras preciosas como Ágata e Citrino.

Dá uma olhadinha na pulseira com todos eles:

–

O melhor é que os itens já estão à venda, e podem ser encontrados tanto nas lojas físicas da Vivara quanto no site da marca. Sério! Se o Gênio da Lâmpada nos concedesse três desejos agora, um deles seria levar para casa essa coleção todinha.

Confira a linha completa (com valores), a seguir: