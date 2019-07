O anel de noivado da Scarlett Johansson é bem diferente e impressionante

A atriz Scarlett Johansson está noiva do comediante Colin Jost desde maio, mas até agora ninguém tinha visto o anel de noivado que a atriz usa orgulhosamente na mão esquerda. Mas no último sábado (20), durante o painel que anunciou as novidades da Marvel na Comic-Con de San Diego, não deu para não reparar…

A intérprete da Viúva Negra exibiu a joia – que tem um diamante marrom claro de ~apenas~ 11 quilates. Segundo joalheiros ouvidos pela revista ELLE americana, a peça deve custar entre 200 mil e 450 mil dólares – ou seja, entre 800 mil e 1,8 milhões de reais. Nada mau!

Tudo indica que o anel é exatamente esse abaixo, da grife Taffin, assinada pelo joalheiro James de Givenchy. O diamante seria tipo IIA, o que significa que é uma das pedras mais puras e raras que existem – menos de 2% dos diamantes se encaixam nessa classificação.

A peça chama a tenção pela pedra preciosa, claro, mas também pela aliança, que especula-se ser de madeira ou de ônix. O design, bem diferente e bastante artístico, combina perfeitamente com o estilo moderno de Scarlett Johansson, não acham?