O Crocs do Post Malone é incrivelmente bonito e está esgotado

Post Malone e Crocs lançaram uma nova colaboração! Essa é a quarta vez que o rapper e a marca trabalham juntos e a criação da vez é o Crocs Duet Max Clog, que foi lançado na última terça-feira (10) e se esgotou em poucos minutos no site norte-americano da marca.

O modelo criado em parceria com o rapper é no formato já conhecido da sandália, mas com um padrão de camuflagem urbana azul e preta, sola mais alta e alças articuladas com fechos ajustáveis. Apesar do modelo ter sido considerado de “gosto duvidoso” por muitos, os fãs de Post amaram a criação porque ela reflete muito o estilo exótico do cantor.

“Este último lançamento com a Crocs é o nosso melhor até agora. Eu queria fazer um sapato mais tático e robusto e eles me deram todas as ferramentas para fazer exatamente isso. Acho que o resultado foi muito interessante e eu espero que todos os amem tanto quanto eu”, disse Post Malone durante o lançamento.

Além do design inovador, a marca resolveu fazer uma revelação diferente do produto, antes do lançamento oficial. Durante semanas, a Crocs utilizou outdoors para revelar algumas partes do modelo e também fez uma entrega surpresa do calçado para os funcionários da lanchonete Chicken Express, no Texas, o local do primeiro trabalho de Post Malone antes de virar músico.