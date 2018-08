O look da Kylie Jenner era ainda melhor no after do VMA 2018

Kylie Jenner no VMA 2018. Kylie Jenner no VMA 2018.

Se para o Video Music Awards (VMA), que aconteceu ontem (20), em Nova York, Kylie Jenner manteve as coisas surpreendentemente simples, no que diz respeito ao look do dia, ao escolher um vestido blazer branco Tom Ford, o mesmo não pode ser dito da escolha da bilionária no after party da premiação.

Para curtir a festa VIP, a caçula da família Kardashian apostou um produção toda trabalhada no couro, uma coisa bem motoqueira sexy mesmo. Ela coordenou o top cropped Jitrois Paris com a justíssima calça Danielle Guizo. As botas, também feitas em couro, foram o complemento perfeito ao cosplay de Drew Barrymore em “As Panteras”.

É mais uma prova de que Kylie está tentando coisas novas no estilo e, nos últimos tempos, assim como Gigi Hadid, resolveu trabalhar apenas com looks monocromáticos: foi assim no VMA, no aniversário dela e nas aparições de street style. É uma direção interessante.