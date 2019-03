O look de Kate Middleton saiu direto de ‘Harry Potter e o Cálice de Fogo’

Você achava que a realeza não podia se divertir com suas roupas? Achou errado! Sem abrir mão da elegância e formalidade exigidos para o cargo, a duquesa Kate Middleton investiu em um lookinho saído diretamente do filme “Harry Potter e o Cálice de Fogo“.

Em visita oficial à Irlanda do Norte, ela vestiu esse casaco azul da marca Mulberry, que conta com uma charmosa capa removível – mas claro que Kate escolheu usar.

–

Vem cá, ela não ficou igualzinha às estudantes da Academia de Magia Beauxbatons, de “Harry Potter e o Cálice de Fogo”?

A gente te ajuda a lembrar:

–

Vale lembrar que em 2013 Kate e William estiveram nos estúdios da Warner Brothers, onde atualmente é feito um tour para fãs da saga do bruxinho. Ela e William puderam fazer magias com as varinhas do filme.

–

Temos certeza que Kate é uma Potterhead, e definitivamente esse look beauxbatons não foi uma coincidência…