O look de Meghan Markle no US Open vai fazer você tirar o jeans do armário

Quem não ama um vestido jeans? Meghan Markle continua mostrando para a gente que ser básica pode ser muito chique.

A duquesa deixou Harry e Archie em casa e pegou um voo comercial de última hora para Nova York, foi sua primeira viagem internacional sem o bebê. O motivo? Ela precisava estar na cidade para torcer por uma de suas melhores amigas, a tenista Serena Williams.

O look escolhido por Meghan foi um vestido jeans com botões no estilo “navy”, da marca J.Crew . E você deixando o seu vestido jeans no armário…

–

–

E para completar a torcida fashion, ao lado da duquesa se sentou Anna Wintour, editora-chefe da Vogue. Elas pareciam bem próximas!

–

O desafio de Williams nesse sábado será enfrentar a canadense Bianca Andreescu na final do torneio US Open. A expectativa pela vitória de Williams é alta, caso ocorra, será a primeira desde o nascimento de sua filha, Alexis. Quem será que leva o prêmio?