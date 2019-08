O look noiva da Ellie Goulding é a coisa mais chique que você vai ver hoje

Antes de mais nada, sugerimos que você dê play no hit “Love me Like you Do” enquanto lê esta matéria.

Colocou a música para tocar? Pois bem, nada mais justo do que uma canção romântica de Ellie Goulding para entrar no clima de sua cerimônia de casamento, que rolou neste sábado (31) na Catedral de Iorque, localizada no Reino Unido.

A cantora trocou alianças com o marchand (ou negociante de arte) Caspar Jopling, de quem estava noiva há cerca de um ano, em uma celebração que reuniu familiares e amigos, entre eles o casal Katy Perry e Orlando Bloom.

Para a ocasião, Ellie elegeu um vestido de noiva clássico, chiquérrimo e ótima inspiração para noivas que vão se casar em dias mais frios.

A peça, um longo de mangas compridas desenvolvido por Natacha Ramsay-Levi, da grife Chloé, era bordada com mini perólas em formato floral por toda a extensão, incluindo a saia que abria em A.

Outro detalhe precioso ficava por conta da gola “Peter Pan”, com babados em tule. Ellie manteve a proposta clássica e combinou o modelo a um longo véu, também em tule, além de um buquê com flores em tom creme, as mesmas usadas na lapela do noivo.

Um coque baixo, maquiagem “de bonita” e brincos de pérolas finalizaram a escolha da noivinha.

Felicidades aos noivos!