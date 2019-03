O look perfeito da Natasha Lyonne me fez querer usar ombreiras

Ei, já assistiu “Boneca Russa”? A série da Netflix é uma das produções mais engraçadas, emocionantes e inteligentes da TV atual e grande parte do mérito do sucesso se deve ao carisma de Natasha Lyonne (e o que é aquele cabelo bafo?), que interpreta a Nadia, uma estilosa e emocionalmente ferida novaiorquina presa em um ciclo no qual ela é morta no dia do aniversário e precisa ficar revivendo a noite da morte dela. Além de protagonista, ela ainda é roteirista, criadora, produtora e diretora da atração.

Se no lado profissional são só alegrias, o mesmo pode ser dito na parte fashion da vida dela. É muito verdade quando dizem que as roupas refletem nosso estado de espírito, afinal, são expressões diárias e visíveis de quem somos – e, às vezes, quem queremos ser. Convidada para falar em um evento, em NY, nesta semana, ela caprichou no look.

Quem diria que ombreiras poderiam parecer tão legais de novo? Verdade seja dita, poucas pessoas poderiam “segurar” com tanta confiança esse terninho oversized Marc Jacobs. Menos pessoas ainda ousariam usar um laço tão grande no pescoço. Natasha topou o desafio e fez ele parecer a coisa mais fácil do mundo. Olha, estou até considerando comprar um blazer com ombreiras…

Se a frase “se arrume para o emprego que você quer ter” for verdade e a julgar por essa última produção, Lyonne é tipo a atriz, roteirista, criadora, produtora e diretora mais fodona da sala. Ah, é verdade: ela é tudo isso mesmo.