O mundo entendeu que Blake Lively não tem stylist, mas ela disse de novo

Se fosse possível, Blake Lively andaria com uma placa com os dizeres “eu não tenho stylist e me visto sozinha”. Como isso poderia parecer um pouco ridículo, desde os tempos de “Gossip Girl”, ela se contenta em trazer essa informação à tona em absolutamente todas as entrevistas. Desta vez, porém, ela decidiu falar do assunto após ser criticada em um comentário do Instagram.

Tudo começou quando, na semana passada, como parte da divulgação do filme “Um Pequeno Favor”, com estreia prevista para 15 de setembro nos Estados Unidos, ela apareceu por Nova York usando diversos looks inspirados no guarda-roupa masculino (leia-se: ternos). Em poucos dias, foram mais de 8 produções. É sério. O diabo trabalha bastante, mas, quando o assunto é moda, Blake trabalha mais. De qualquer forma, ela foi fotografada usando o seguinte terno Roland Mouret:

Prontamente, um usuário no Instagram resolveu dar um conselho ~profissional~ não solicitado para atriz. “Eu vou dizer isso com muito amor e respeito por você, mas, fofa, por favor, contrate um stylist ou demita o seu atual”, publicou a pessoa.

Blake Lively, com toda razão e bem engraçadona, respondeu ao shade e aí entra o assunto favorito dela: “Obrigada pelas dicas, queridão. Infelizmente, eu tentei demitir @blakelively muitas vezes. Mas aquela p*ta não me deixa em paz. Ela não me deixa sozinha nunca, acredita?”

Embora seja muito rude ir no Insta pessoal dela para criticar dessa forma e qualquer um pode ser estiloso sem ajuda profissional, a pessoa que comentou talvez não esteja completamente errada, não. O look da Blake é fotogênico e cumpre muito bem o intento dela: aparecer em todos os sites possíveis e promover o filme. Porém, se rolasse uma edição (LITERALMENTE O TRABALHO DE UMA STYLIST), se ela tivesse alguém para olhar a produção com um tudo e limpar as arestas, o resultado teria ficado mais chique e ainda melhor. Além dela, como mulher famosa, poder colocar luz e um pouco de brilho no trabalho de outra pessoa.

A gente entende o orgulho dela em dizer “eu não tenho stylist e me visto sozinha”, enquanto a grande maioria de Hollywood recorre a esse tipo de “ajuda”. Mas, assim, ela não merece mesmo uma medalha por fazer o que provavelmente o resto do mundo faz: escolher as próprias roupas.