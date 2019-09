O mundo não merece Zendaya! Com a Tommy Hilfiger, ela fez o desfile do ano

Ai, ai! Zendaya, uma das celebridades menos problemáticas de Hollywood e ícone fashion dos bons, não cansa de presentear o mundo: primeiro, foi a série “Euphoria”, hit da HBO na qual ela é a estrela e que começou um verdadeiro movimento por maquiagens mais divers e cheias de glitter. Agora, ao lado da ~tradicional~ marca da família norte-americana Tommy Hilfiger, armou no último domingo (8) um dos desfiles mais legais e inclusivos desta temporada de inverno da New York Fashion Week.

Para a segunda colaboração dela com a grife, chamada de Tommy X Zendaya, a atriz/ designer/ influenciadora/ diva transformou o Apollo Theater, locação icônica para a cultura afro-americana no bairro do Harlem na qual muitos artistas negros passaram, em uma verdadeira festa dos anos 1970 – e das boas!

Os convidados do desfile, entre eles Gigi e Bella Hadid, Hunter Schafer, Marina Ruy Barbosa, Indya Moore e Lellê, puderam ver muitos ternos de veludo, estampas de cobra, calças flare e couro, peças em tons metálicos e, claro, pencas de brilho disco.

A diversão também foi garantida pela cenografia: a passarela foi transformada em uma rua de NY da década de 1970 (quem assistiu “The Get Down”, da Netflix, sabe bem como era!) com direito a músicos, carros antigos, canções de performers como Curtis Mayfield e The Temptations… uma verdadeira festa celebrando o legado e o poder da negritude.

Outro ponto legal? O casting do desfile foi composto em 80% por modelos negros e por pessoas de todas as idades e corpos, inclusive com gloriosas participações da gravidíssima Ashley Graham e da Halima Aden, que usou um look Hilfiger + o hijab dela.

“Achei que o mais importante era que qualquer mulher da minha família pudesse usar minhas roupas e foi para elas que eu fiz [esse desfile]”, contou Zendaya ao Usa Today. “Diversidade de tamanhos foi uma grande preocupação e isso vai ser refletido na passarela: nós temos modelos incrivelmente maravilhosas que todo mundo vai ver.”

As peças, QUERO TODAS beeem lindonas, seguindo essa tendência do “See Now, Buy Now” (veja e compre) já estão todas à venda no site da marca.

Confira as peças do desfile:

