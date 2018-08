O novo tênis da PUMA é fofo, retrô e perfeito para as loucas por videogame

Vida longa aos anos 1980! A década segue firme e forte no mundo da moda e quem ganha são as consumidoras: sai o minimalismo, entram as cores, as estampas e uma maior experimentação nas silhuetas, o sucesso recente dos “daddy shoes”, esses tênis mais parrudinhos usados por “pais”, são uma prova disso.

E, como tudo o que é bom ganha releitura e remake, a PUMA lançou no Brasil esta semana o Evolution RS-0 Play, modelo lindão inspirado nos primeiros consoles de videogames. Retrô, o tênis tem uma paleta de cores trabalhada no azul, branco, amarelo e vermelho em alusão aos botões de controle.

De acordo com a marca, o acessório também conta com uma tecnologia de amortecimento chamada Running System, criada em 1986 e reinventada para esse lançamento.

Para as interessadas, o modelo já está disponível no site da PUMA ou nas lojas da Your ID. A numeração vai do 34 ao 44 e o tênis custa R$ 499,90. É esperado que nos próximos meses a marca traga outros três esquemas de cores para o país.

Para as fashionistas loucas por videogames e anos 1980.