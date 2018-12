O pijama de Camila Queiroz foi o look mais bonito da semana

Quando você é convidada pra um evento de lingerie e pijamas, qual look você usa? Lingerie e pijama, oras!

Camila Queiroz– também conhecida como atriz que sabe usar tendências- se jogou sem medo no sleepwear e usou um conjuntinho de pijama de cetim para a reinauguração da loja da Intimissimi, no Barra Shopping. O evento rolou na sexta (14) e marcou a reabertura da loja, a quarta da label italiana no Rio de Janeiro.

E pra quem adora Camila, já pode ir se preparando: ela volta em breve pras telinhas como Vanessa, sua nova personagem na próxima novela da 19h, Verão 90. ☀️ 🔥

O sutiã belíssimo completou o look pensado pelos stylists Juliano Pessoa e Zuel Ferreira, com make assinado pelo beauty artist Everson Rocha. Os brincos bafo são da Miu Miu, apenas.

Este pijama chique já tinha sido usado na campanha com Sarah Jessica Parker.