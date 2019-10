O planeta pode respirar aliviado: Hunter Schafer usou mais um look doido

Ai, foi quase um susto! Hunter Schafer, uma das promessas dessa nova geração de estrelas de Hollywood, tem um estilo pessoal muito parecido com a Jules, personagem dela na série da HBO “Euphoria”. É uma coisa meio moderna, bem-humorada, mística, e extremamente fashionista. Por isso, rolou um estranhamento real quando na última segunda-feira (21) ela surgiu com um look aparentemente convencional na premiação InStyle Awards 2019.

Lá para prestigiar a amiga Zendaya, uma das homenageadas do evento, ela optou por um vestido burgundy Rick Owens. Um tanto minimalista, apesar de fotogênica, a peça com babados nem de longe parecia com as produções ousadas da atriz. Será?

Prepare-se para uma surpresa ao arrastar para baixo!

A humanidade pode respirar aliviada porque o toque “diferentão” do look ficou por conta das botas de couro escolhidas por ela.

Acima do joelho e quadradão, o acessório tinha uma plataforma tão massiva que faria qualquer salto usando pelas Spice Girls nos anos 1990 parecer uma sapatilha.

Para coordenar, cabelo preso dramaticamente em um coque, batom combinando com o vestido, olho esfumado em um tom de vermelho, e uma singela fita de cetim amarrada nas mãos (truque que vamos copiar em 3, 2,1…).

Os detalhes do cabelo e make:

Nunca decepciona e ainda posou com as amigas de série (também conhecidas como “a melhor gangue de mulheres de 2019!):

