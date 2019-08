O próximo lançamento confortável da Melissa vai te levar direto para 2007

Vai com calma, Melissa, que nosso cartão de crédito não aguenta! Caso você ainda não saiba, a marca, que celebra 40 anos neste 2019, passou a relançar, desde o começo ano ano, alguns de seus modelos mais icônicos das últimas décadas.

E enquanto a novidade nostálgica do mês de julho era toda romântica e oitentista, formada pela dupla de sapatilha + pochetezinha de prender na cintura, em agosto a máquina do tempo da Melissa se volta para 2007, e traz para a atualidade o tênis Speed, de cano alto e com pegada urbana/futurista.

Lá em 2007, quando foi lançado pela primeira vez, o modelo Speed não era 100% em plástico, e apresentava alguns detalhes em camurça

O modelo, dessa vez sem a presença da camurça no velcro, chega em cinco cores diferentes, quatro delas respeitando a cartela usada antigamente, com tons de branco, rosa e verde escuro, além de detalhes metalizados em algumas das opções.

Uma das versões, em roxo, é inédita, e traz a cor que marca o aniversário da Melissa (os calçados Model, Star In Love e Pochetinha também ganharam seus modelos roxinhos). Porém, enquanto as outras quatro opções podem ser encontradas em lojas físicas e no e-commerce da marca, a cor especial está disponível apenas na loja virtual, Galeria Melissa de São Paulo e Clubes Melissa selecionados.

Dessa vez, quem estrela a campanha da Melissa Speed, fotografada por Pol Kurucz, é a rapper paulista McSoffia, de apenas 15 anos. A garota, que nasceu na periferia e rima para fazer com que meninas negras se aceitem cada vez mais, tem um estilo que casa perfeitamente com a proposta dos tênis: looks confortáveis, mas nem por isso menos interessantes, estão entre suas principais escolhas.

A Melissa Speed tem preço sugerido de R$ 250 e já está disponível para compra.