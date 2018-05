O que é o Met Gala, ou Baile do Met, e por que se fala tanto nele?

Nesta segunda-feira (7) acontece em Nova York, nos Estados Unidos, o Met Gala 2018, também conhecido como Baile do Met. Esse é um dos eventos mais aguardados do ano para quem gosta de moda, porque reúne em um lugar só celebridades, modelos, estilistas e outros grandes nomes do segmento. O evento, que oficialmente se chama “Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit” (ou, em português, “Evento Beneficente do Instituto de Vestuário do Museu de Arte Metropolitan”) tem como objetivo levantar fundos para o tal Instituto de Vestuário – algo como o departamento de moda do museu.

Além disso, o Met Gala também marca a abertura da exposição anual do Costume Institute, que a cada ano escolhe um tema para contemplar. Os convidados do evento aproveitam, então, para se vestir de forma mais ousada do que fazem normalmente nos tapetes vermelhos tradicionais. Se no Oscar ou no Globo de Ouro a principal preocupação é parecer linda, aqui, as celebridades podem parecer… fashionistas.

Beyoncé na edição "China: Through The Looking Glass" Costume Institute, em 2015

É comum que estilistas tenham como acompanhantes uma supermodelo ou atriz vestindo uma de suas criações. Outras aproveitam o tema da exposição anual e do baile para se vestirem de acordo – seja usando o estilista homenageado ou fazendo uma referência à exposição de uma forma mais geral.

Qual o tema do Met Gala 2018?

Este ano o Costume Institute escolheu como tema “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”, ou, em português, “Corpos Celestiais: Moda e a Imaginação Católica”. Sim, a exposição vai falar sobre a relação do catolicismo com a moda, e conta inclusive com roupas dos Papas, cedidas pelo Vaticano.

Nos anos anteriores os temas ora homenagearam um estilista, ora um país ou uma inovação. Em 2017 o tema foi a estilista Rei Kawakubo e a marca Comme des Garçons; em 2016, a moda na era da tecnologia, e em 2015, China: Through the Looking Glass (ou “China através do espelho”).

Gisele Bündchen e Tom Brady sendo lindos no tapete vermelho do Met Gala 2017.

Quais famosos estarão por lá?

O Met Gala é um dos eventos mais estrelados do ano, e o tapete vermelho é comparável ao Oscar. Este ano, Rihanna (a grande rainha das últimas edições do Baile do Met) será uma das anfitriãs da noite, juntamente com a advogada humanitária Amal Alamuddin.

O icônico vestido de Guo Pei que consagrou Rihanna como a mais interessante celeb a passar pelo MET Gala na atualidade. Foi na edição de 2015, "China: Through The Looking Glass

Beyoncé também é uma das mais aguardadas, já que em 2017 ela faltou ao evento por estar grávida. As irmãs Kardashian-Jenner também não costumam faltar, bem como supermodelos do quilate de Gisele Bündchen. Madonna também é habituée – e como tem uma longa história de embates e amor com a Igreja Católica, é especialmente aguardada este ano. É a noite em que moda, cinema, TV, música e toda sorte de celebridades interessantes se encontram.

Quanto custa um convite para o Met Gala?

Como explicamos, o Met Gala é um evento beneficente – e o dinheiro é arrecadado por meio dos convites para a festa. Em 2018, o convite individual custa 30 mil dólares, e a mesa, para reunir uma turminha, 275 mil dólares. Todo o dinheiro dos convites vai para o Costume Institute, já que a festa e a exposição são 100% patrocinadas. Em 2017 foram arrecadados mais de 12 milhões de dólares. Sim, em uma noite só.

Kim Kardashian e Kanye West na edição de 2016, "Manus ex machina"

Mas não basta ter essa pequena fortuna para ir ao Met Gala. O evento é extremamente disputado, e você só pode comprar um convite se for convidado para fazer isso – ok? E mesmo se alguém que você conhece conseguir entrar nessa seleta lista e comprar, digamos, uma mesa, ela não pode convidar qualquer pessoa que quiser – precisa passar pelo crivo da poderosa editora de moda Anna Wintour, principal anfitriã do Met Gala.

O que esperar dos famosos nessa edição?

Quem recebeu um dos disputados convites foi informado que o dress code para essa noite é “Sunday Best”, ou seja, a melhor roupa de domingo. Mas não aquela para ficar no sofá assistindo Netflix, né? A ideia é o que chamamos aqui no Brasil de “roupa para ir à missa”, bem arrumadinho.

Katy Perry na edição de 2017, "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between"

Enquanto algumas celebridades gostam de se manter em segurança e irem bem bonitas e clássicas, como Gisele Bündchen, outras, como Rihanna e Katy Perry, estão dispostas a brincar com o tema e ir mais ousadas. Muitas celebridades são convidadas por marcas e aí vestem a grife que as convidou.

Ok, mas depois do tapete vermelho, o que acontece?

Aí está algo misterioso. O Baile do Met não permite que os convidados façam posts nas redes sociais – e as pessoas em geral respeitam, com medo de não serem convidadas no ano seguinte. Mas o que se sabe é que quem vai ao Met Gala pode visitar a exposição em primeira mão, e depois vai para a festa e o jantar. A noite sempre conta com algum show, e especula-se que esse ano Madonna seria a grande atração.