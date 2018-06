Se para alguns o frio é aquela época em que “as pessoas se vestem melhor”, para outros o outono e o inverno são um verdadeiro pesadelo fashion, e as estações mais difíceis do ano para montar lookinhos descolados. Caso você faça parte desse seleto grupo, é provável que considere ainda pior ter de eleger um visual completo de festa para quando as temperaturas estão baixas.

Mas, na verdade, se vestir para um casamento no frio não precisa ser tão ~treta assim. Basta adicionar algumas peças mais invernais àquelas que você já está habituada a usar na vida real. Traduzindo: você pode muito bem reaproveitar um vestido considerado de calor e misturá-lo a um casaco pesadão, assim como é válido, também, dar uma chance à meia-calça, aos conjuntinhos, às mangas longas…

O que a gente quer, mesmo, é que você pise no evento – seja ele um casamento, uma formatura ou qualquer outra reunião chique – belíssima, cheia de confiança e sem passar frio. Para tal, reunimos alguns truques de estilo + fotos de minas estilosas da internet que farão você torcer para o termômetro baixar por aí.

Vestido longo de mangas compridas

Para casamentos que prometem um friozinho, mas nem tanto, opte por vestidos que tenham mangas longas, sem casaco ou estola por cima. Tecidos como veludo e camurça te deixam mais aquecida, mas os mais leves – renda, cetim, seda… – permitem que você fique à vontade para suar sem sofrer na pista de dança.

Caso o clima permita, vá de sandálias. Esfriou? Um sapatinho mais fechado garante a produção.

Peças com capa

Vale vestido longo, macacão ou até um conjuntinho de calça e blusa, desde que eles venham acompanhados por uma capa – protege do frio e dá todo aquele ar de poder ao look, meio super-heroína, sabe? A Mariana Ximenes, por exemplo, escolheu um macacão monocromático todinho em azul, que já vem com o acessório-tendência.

De uma cor só

Se o medo de ousar passar bem longe de você, junte peças do mesmo tom e monte um visual de gala monocromático poderoso, como ensinam Thaila Ayala e seu look roxo da cabeça aos pés. Para copiar, é fácil: escolha um vestido como base – aqui, vale todo tipo de comprimento – jogue um casacão na mesma paleta (do sobretudo ao blazer, eleja aquele que tem cara de evento chique e te deixa bem à vontade), combine com meia-calça, que também pode ser colorida, acompanhando a proposta, ou preta, para dar uma quebrada, e complete com um sapatinho da mesma cor.

Casaco sóbrio + vestido romântico

Quer aproveitar seus vestidos de verão? Sem problemas. Para isso, lance mão de casacos mais pesados – de lã, de pele (sintética, viu?) ou de pelúcia, que estão em alta nesta temporada. Prefira os de cores neutras, como preto, cinza e azul-marinho, principalmente se seu vestido for estampado ou rico em detalhes. Já se o modelo é mais basiquinho, dá para investir em um casaco estampado ou em tonalidades mais vibrantes.

Sobreposições

Até as peças mais calorentas podem virar um belo look de inverno, é só saber administrar a moda das sobreposições. A blogger Gabi Fresh, por exemplo, uniu o minivestido de paetês, bem festa, a uma blusa de maga comprida e gola alta (aquele tipo de item tem-que-ter de qualquer armário). A cereja do bolo, ou melhor, do lookinho, é a jaqueta de couro, que vai te manter aquecida durante todo o casório.

Informal demais? Olho no item acima: pode, sim, substituir a jaqueta por um casaco tradicional e, se você for das mais friorentas, também colocar uma meia-calça fina para proteger as pernas.

Terninho (com ou sem estampa)

Dá para usar calça em um casamento? A Carol Trentini já mostrou que sim, quando foi de conjunto amarelo pastel ao casório da amiga Isis Valverde. A influencer Frédérique Harrel foi além, e vestiu lindamente um terninho todo estampado, que cai muito bem em casamentos à luz do dia. Se você não for muito fã de estampas, escolha apenas uma cor para amar e vestir – sim, preto está valendo, fica chiquérrimo e as chances de errar no look são mínimas.

Para as românticas, está liberado substituir o conjunto de calça e paletó por um que tenha uma saia para acompanhar.

Macacão

Já cantamos a bola para você, mas não custa nada reafirmar que o macacão é o novo vestido tubinho preto em matéria de look de festa. Aproveite a queda das temperaturas para usar muito os seus – com ou sem casacão para acompanhar. As dicas são as mesmas dos demais itens: está liberado desfilar com modelos mais básicos, em preto, e também brilhar com estampas e paetês diferentões.

Botas

Em outra época talvez fosse impensável usar uma botinha para acompanhar seu visual de festa. Mas, o ano é 2018, os saltos altíssimos estão perdendo o posto para calçados mais confortáveis e, se a estação é o inverno, por que não considerar um belo par de botas para acompanhar seu vestido (macacão, conjunto, terninho…) social?

Com os vestidos em comprimento mídi ou mini, prefira as de cano curto, em preto, que são charmosas e mais fáceis de usar – ainda mais se você não quer chamar taanta atenção assim para o sapato. Mas, se aparecer é com você mesma, calce botas coloridas – as vermelhas já são hit consolidado – , brancas (A tendência de 2018) e, por que não, aquelas que são metálicas, com glitter, bordados ou aplicações.

O que vestir para um casamento no outono/inverno? Confira mais ideias de looks:

Elegante e bem quentinha, gostamos assim!