O sapato de coração da Camila Queiroz é a coisa mais chique que eu já vi

Chiquíssima! Uma das estrelas da novela novela das sete da Globo, a “Verão 90”, Camila Queiroz caprichou na hora de montar o look para a coletiva de imprensa da trama, na última quinta-feira (17), no Rio.

Apesar do folhetim se passar na década de 1990, como o nome sugere, a produção da atriz tinha uma clara inspiração oitentista. Com styling assinado pela dupla Juliano Pessoa e Zuel Ferreira, o vestido escolhido foi feito com exclusividade para ela pela Forum.

De Jacquard de seda, a peça contava com as mangas bem bufantes e poderosas, formando quase uma ombreira, e uma saia micro. Recentemente, Miley Cyrus usou uma criação do Alexandre Vauthier parecida (alerta tendência). Nos pés, os famosos escarpins com detalhe de coração da Louboutin – para dar aquele brilho + glamour necessários ao lookinho do dia.

A propósito, o amarelo lima ficou perfeito na Camila e o make de Everson Rocha com bocão glossy estava no ponto!