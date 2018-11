O Sétimo Guardião: vestido de noiva de Yanna Lavigne é clássico e elegante

No capítulo de estreia de “O Sétimo Guardião”, nova novela das 21h da Globo, na última segunda-feira (12), a personagem Laura (Yanna Lavigne) quase se casou com o protagonista Gabriel (Bruno Gagliasso). Sim, quase – porque, no fim das contas, Laura acabou abandonada no altar pelo (ex) noivo, que desistiu da cerimônia após um encontro com o gato León.

Mesmo sem casamento fictício, entretanto, o vestido de noiva usado pela atriz foi bastante elogiado pelo público. O modelo regata tinha pegada clássica e tudo que as brasileiras costumam curtir em matéria de moda festa: véu brilhante e rendado, shape princesa, tecido trabalhado (ou brocado) e saia ampla e rodada:

A peça contava, ainda, com decote profundo em V e aplicação de tule transparente – uma faixa de cetim abaixo dos seios deixava a cintura bem ajustada.

Cabelo preso com leve volume no topo da cabeça, uma mini coroa centralizada, pulseira de cristais na mão direita combinando com os brincos delicados, e make sem muita emoção – ou seja, pele bem feita, olho esfumado preto e batom rosinha – finalizaram o visual.