O tênis branco da J. Lo que as famosas usam para ficarem mais altas

Sucesso eterno no street style, o tênis branco é um verdadeiro curinga no guarda-roupa e é certeza de melhorar qualquer look do dia. Ícone fashion, Jennifer Lopez sabe muito bem desse truque e, para aqueles dias longe do tapete vermelho, não dispensa um bom par de white sneakers.

No último domingo (17), em NY, ao lado do noivo Alex Rodriguez, ela montou uma produção no melhor estilo “All I Have”, hit dela dos tempos de Jenny From the Block, composta por trench coat creme, cachecol de pele (esperamos que falsa), jeans, bolsa Hermès e os tais tênis brancos.

Obviamente, a cantora e atriz não lançaria mão de ~qualquer~ par, o favorito dela (Hailey Bieber, Katie Holmes e Jennifer Aniston também são fãs) é o tênis plataforma da Alexander McQueen. A grande diferença dele para os outros? Uma espécie de salto interno que deixa você quase tão alta quanto se tivesse escolhido um escarpim – e sem o desconforto, hein?!

Para as interessadas, o acessório pode ser encontrado na Nordstrom (que entrega no Brasil) por cerca de 490 dólares. Além da cor branca, é possível encontrar modelos em diversos tons: de glitter holográfico até um rosa peônia.

E atenção: os tênis plataforma, em breve, vão aparecer em todos os lugares: Prada, Versace, Margiela e diversas outras marcas estão apostando na tendência.