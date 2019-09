O terninho cintilante da Katie Holmes é A definição de look poderoso

Se Katie Holmes é capaz de montar um look inspirador usando jeans, suéter e sutiã à mostra (peça caríssima que, importante dizer, esgotou em uma hora depois da aparição da atriz) imagine só para quantas pessoas ela vira referência de estilo após surgir com um terninho com brilho cintilante – e chiquérrimo?

Pois na última quinta (26), Katie foi vista andando pelas ruas de Nova York, a caminho do Global Citizen, evento no qual ela foi uma das palestrantes, com uma produção que define bem o conceito de “look poderoso”.

Acinturado com auxílio de um laço, o conjunto de blazer e calça, da designer uruguaia Gabriela Hearst, era azul-marinho, tinha caimento perfeito e barras amplas.

Sério, parecia que a peça tinha sido pensada exclusivamente para ela.

Para dar um pouco de contraste ao azul vibrante, ela optou por scarpins de couro em tom bege, coordenados com a clutch na mesma paleta.

Para a beleza, clássica como o lookinho, Katie adotou os cabelos soltos e levemente ondulados, e finalizou com uma maquiagem formada por sombra marrom (dica das boas para quem tem olhos claros e quer destacá-los!) e batom rosado, assinada pela beauty artist Genevieve Herr.

Ah! Por uma coincidência, nesse mesmo dia, em Paris, Kris Jenner também apareceu vestindo uma versão do terninho Gabriela Hearst, mas em branco.