OMG! Faltam apenas 10 dias para o início da temporada final de “Game of Thrones”. 10 dias para milhões de pessoas começarem a descobrir quem deverá sentar no trono de ferro! Foi um loooongo inverno de espera (quase dois anos!) que termina no dia 14 de abril quando a HBO exibir o primeiro dos seis episódios finais. Na última quarta-feira (03), em NY, aconteceu o derradeiro tapete vermelho, no qual TODAS as estrelas que já passaram pela série (até quem já morreu dentro do universo de Westeros) fizeram questão de marcar presença. Em uma comparação idiota, é quase como a formatura de uma faculdade de oito anos. É um evento importante demais – e emocionante.

Rolaram muitos encontros. Foi o primeiro red carpet desde que Jon “You Know Nothing” Snow/ Kit Harington posou ao lado da Ygritte/ Rose Leslie desde que eles se casaram na vida real.

Rose Leslie e Kit Harrington Rose Leslie e Kit Harrington

E, falando em casório, Sophie Turner aproveitou a ocasião para confirmar que Maisie Williams será a dama de honra dela quando subir ao altar ao lado de Joe Jonas. As duas, a propósito, combinaram os looks do dia e apareceram em uma vibe toda gótica.

Maisie Williams e Sophie Turner Maisie Williams e Sophie Turner

Outras duplas bem-vestidas de sucesso: Pedro Pascal, o Oberyn, e Hafþór Björnsson, o Montanha, e Emilia Clarke e Peter Dinklage, todos montados em produções em tons predominantemente sóbrios. Será que eles combinaram?

Peter Dinklage and Emilia Clarke Peter Dinklage and Emilia Clarke

Gwendoline Christie, a Brienne de Tarth, foi uma das exceções e brilhou com um vestido-monumento Iris van Herpen.

Abaixo, confira os looks (e os reencontros) do último tapete de “Game of Thrones”.

Emilia Clarke usa Valentino

Sophie Turner usa Louis Vuitton

Sophie Turner e Joe Jonas

Maisie Williams usa Miu Miu

Leslie Rose usa Oscar de la Renta

Nathalie Emmanuel usa Ermanno Scervino

Gwendoline Christie usa Iris van Herpen

Hannah Murray

Pedro Pascal

Natalie Dormer usa Giorgio Armani

Carice van Houten

Amanda Peet

Sarah Paulson usa Gucci