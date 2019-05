O vestido branco da Dakota Fanning em Cannes tem um total de zero defeitos

Não foram só Leo DiCaprio e Brad Pitt que roubaram os holofotes durante a première do novo filme de Quentin Tarantino, “Era Uma Vez em… Hollywood” (ou “Once Upon a Time in… Hollywood”), que rolou nesta terça (21), no Festival de Cannes. Embora os nossos eternos crushes tenham atraído bastante atenção, um dos looks do evento, com todo respeito, brilhou ainda mais do que a dupla.

Estamos falando sobre o vestido branco deslumbrante escolhido por Dakota Fanning, que está no longa, para pisar no tapete vermelho do Festival.

Recebam esta belezura:

–

O modelo de cetim Armani, com decote tomara que caia levemente curvado, tinha um laço amarelo-ouro na cintura, que deixava o visual clássico – meio noiva, vai? – com uma pitada de modernidade. Amamos, também, a saia ampla e armada (que tinha até uma cauda!), fazendo contraste com o corpete bem ajustado.

–

Dakota finalizou o visual com um coque tradicional e joias da Chopard, tendo como destaque o relógio prateado, luxuoso e charmosinho.

–

Por falar em ‘vibes noivas’, deu para notar que o branco foi quase uma unanimidade no red carpet de Cannes neste ano. Bella Hadid, Priyanka Chopra, Isis Valverde e Selena Gomez, donas de alguns dos looks mais chiques desta edição, apostaram na cor e acertaram em cheio.

Olha só:

–

–

–