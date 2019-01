No “Encontro”, a Fátima Bernardes é tipo aquela amiga fashionista que arrasa nos looks e sempre serve de inspiração. Dia após dia, a apresentadora faz do palco da atração uma passarela e desfila produções cheias de boas ideias.

Leia Mais: Fátima Bernardes arrasa em look branco chiquíssimo na formatura do cunhado

No programa da última quarta-feira (30), no entanto, ela se superou. Fã de vestidos decotados e ajustados ao corpo, ela resolveu fazer diferente e apostou em uma peça mídi com estampa de poás (essas bolinhas pequeninas) toda fluida, toda veranesca, toda leve…

Confira:

–

O toque de modernidade ficou por conta do cinto com esse coração gigante que deu uma quebrada no tom um tanto etéreo do vestido.

Da marca brasileira A.Brand, a peça custa R$ 999,00 está quase esgotada e acompanha o cinto. A gente só não é muito fã da sandália com tiras de plástico – mesmo elas sendo um hit atualmente.