O vestido da Lady Gaga em Veneza apenas merece um minuto de silêncio

Yaaaaaasss! O evento cinematográfico mais fotogênico do ano começou! É para o Festival de Veneza que as estrelas guardam os looks mais glamurosos, mais pomposos e mais absurdos (desculpa, Cannes!). Apesar de que, naquela cidade, absolutamente qualquer roupa ficaria perfeita…

Lady Gaga, nenhuma novata quando o assunto é arrasar no tapete vermelho e esforçada do jeito que é, resolveu entrar de cabeça nesse glamour hollywoodiano e, nesta sexta-feira (31), fez uma das entradas mais impressionantes dos últimos tempos no red carpet da competição – e ela nem precisou de um vestido de carne para isso.

Estrela de “A Star is Born”, terceiro remake de uma das histórias mais clássicas do cinema e que marca o primeiro papel dela como protagonista, a cantora/atriz foi vestida como uma verdadeira diva veterana: com muito drama e carão.

Sim, ela parecia um algodão doce, mas o algodão doce mais chique da face da terra. O vestido Alta Costura da Valentino desfilado por Kaia Gerber na última apresentação da marca é impressionante e merece, no mínimo, um minuto de silêncio de tão especial que é.

E quando você tem uma peça tão opulenta nada mais natural do que não pesar a mão no styling: pele básica e extremamente iluminada, coque clássico, mas com um truque que vagamente lembra os laços que ela usava no começo de carreira e joias igualmente discretas Lorraine Schwartz.

Exatamente o que uma grande artista deveria vestir em uma première.