Meghan Markle, uma estrela de Hollywood, sem dúvida, está sacudindo a monarquia britânica – algo antes visto apenas no filme “Tudo o que Uma Garota Quer”, estrelado por Amanda Bynes. Por isso, nada mais natural do que a futura “duquesa de Sussex” escolher um vestido de “princesa moderna” para os retratos oficias do noivado dela com o Príncipe Harry.

Divulgadas na manhã da última quinta-feira (21), as fotos são lindas, mostram dois jovens claramente apaixonados, além de trazer o verniz moderno que o Palácio de Kensington tanto precisa.

Para os retratos, tirados por Alexi Lubomirski, a atriz trouxe todo o glamour de um tapete vermelho ao escolher um vestido da grife britânica Ralph & Russo. Feito à mão, o look surpreendeu pela transparência, pela pegada moderna do tule na parte de baixo e por, de acordo com o Daily Mail, ter sido comprado anonimamente – é comum entre as famosas, por exemplo, a prática de pegar essas peças emprestadas em troca de publicidade.

O preço? Por se tratar de um vestido saído diretamente de uma passarela de Alta-Costura, sai por cerca de 75 mil dólares, algo em torno de 249 mil reais, segundo a cotação atual do dólar. Para princesa nenhuma colocar defeito, certo?!