Após uma relação conturbada, cheia de idas e vindas e marcada pela interferência da sogra Nádia (Eliane Giardini), a personagem Raquel, vivida por Erika Januza, vai mesmo se casar com o delegado Bruno (Caio Paduan) em “O Outro Lado do Paraíso”, trama das 21h da Rede Globo que já está com seus dias contados.

No capítulo, previsto para ir ao ar na próxima sexta-feira (04), será mostrada a cerimônia civil dos dois personagens – a escolha da celebração tem a ver com o fato de Bruno já ter sido casado anteriormente com Tônia (Patrícia Elizardo).

Entretanto, mesmo sem comemoração religiosa, Raquel usará um vestido de noiva bem tradicional que, na novela, será presente da própria Nádia, arrependida por ter maltratado a nora durante toda a história.

O vestido é uma peça bem clássica da famosa marca espanhola Pronovias – que também tem lojas no Brasil. Longo, com decote arredondado, tecido cintilante e saia ampla, que contrasta com o busto ajustado, o modelo não possui muitos detalhes e, ainda assim, é dos mais elegantes. Espia só:

Para a beleza foi escolhido um coque bem alto e maquiagem em tons de rosa claro. O cabelo é enfeitado, ainda, por uma grande flor – acessório da coleção que é parceria entre as marcas Muggia e Martu, especializada em moda festa.

O buquê de Raquel, todo confeccionado em capim dourado, é outro destaque do look: foi feito com exclusividade para a novela, em um trabalho realizado por artesãs do Quilombo do Mumbuca, no Jalapão.

Chique como sempre!