Obcecada por verde, Kate Middleton monta look moderno e chique sem esforço

Kate Middleton está obcecada pelo verde. No último mês, ela apostou na cor em TRÊS ocasiões diferentes (aqui, aqui e aqui) e, em fevereiro, a preferência continua.

Nesta terça-feira (05), durante visita em uma escola primária, em Londres, ela apostou novamente no tom. E certa ela! Na moda, quando a gente acredita que algo funciona e nos valoriza, por que não seguir a mesma rota por um tempinho até chacoalhar com tudo novamente?

Para conversar com algumas crianças na Semana da Saúde Mental, a duquesa de Cambridge montou um look todo moderninho e chique sem esforço. O vestido feito de lã grossa era da Eponine London, uma das marcas favoritas dela, e tinha um tom de “verde-muppet” – perfeito para o friozinho londrino. Fiel seguidora de produções com a cintura marcada, é um alívio ver que Kate está arriscando mais nas modelagens.

O toque despretensioso ficou por conta das botinhas com cadarço da L.K. Bennett. Sério, ela poderia ter saído de um editorial fashion com esse look.