Com a família Kardashian, não espere sutilezas, é tudo completamente literal. Então, nenhuma surpresa que, para o Halloween, Kylie Jenner, a kaçula da família, tenha escolhido uma fantasia de Barbie Malibu, algo que a Beyoncé já tinha feito com maestria em 2016. Era questão de tempo!

No Instagram, ela compartilhou uma foto “presa” dentro de uma caixinha de boneca e o resultado ficou bem, digamos, plástico – sério, sem piadinhas, desta vez. A fantasia era composta por uma belezura de peruca loira e por um maiô rosa elétrico. Obviamente, a legenda da imagem fazia referência ao sucesso do Acqua, “Barbie Girl”. “Life in Plastic, It’s Fantastic… (‘A vida em plástico, é fantástica’)”, dizia a inscrição.

E, se a gente quiser “cavar” um pouco mais fundo (nem precisa ser muito, não), talvez a fantasia (e principalmente a legenda) seja uma ~resposta~ às críticas acusando ela de fazer diversos procedimentos estéticos para alcançar o ideal de beleza de Hollywood (o da própria Barbie).

Mas, não, Kylie, a vida em plástico não é fantástica para a maioria dos seres humanos. O look, no entanto, não podia estar mais perfeito!