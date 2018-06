Obviamente, Rihanna roubou a cena na estreia de Oito Mulheres e um Segredo

O que você usa na estreia de um filme com um elenco formado com algumas das mais incríveis e estilosas mulheres do planeta? Algo incrível e estiloso, obviamente. E dona Rihanna, que basicamente decide o que é bonito e feio nos dias de hoje, não decepcionou e roubou a cena na premiere de “Oito Mulheres e um Segredo”, ontem (05), em Nova York.

Leia Mais: ‘Oito Mulheres e um Segredo’ tem crime e glamour em trama divertida

Decidida a impressionar, a cantora e empresária escolheu um vestido da coleção de outono 2018 da Givenchy fabuloso e, para dizer o mínimo, único que, provavelmente, não funcionaria em 99,9% da população mundial, mas Riri sempre faz mágica, não é mesmo?

Muito mais do que simplesmente aparecer “bonita”, ela sempre foi interessada em desafiar normas, formas e silhuetas e isso é realmente impressionante em vários sentidos, tudo funciona: o volume, a textura e o luxo do tecido, a roupa parece uma obra de arte com vida própria, que se expande. Em uma palavra? Drama.

Além disso, com uma produção tão poderosa nas mãos, ela acertou em cheio com os acessórios mais neutros e o cabelo estilizado para trás. As sandálias eram Manolo Blahnik e a clutch Judith Leiber. Fenty Beauty em tons de roxo foram as maquiagens escolhidas pela Rainha.