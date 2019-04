Obviamente, Rihanna usou o look mais louco do fim de semana

Quem mais? Obviamente, Rihanna usou o look mais louco deste fim de semana! Curtindo alguns dias na terra natal dela, Barbados, ela resolveu colocar para jogo uma das produções mais difíceis das passarelas de outono/ inverno 2019 e, olha, arrasou.

Para assistir ao concerto do cantor Buju Banton, no The Barbados Reggae Festival, ela escolheu se vestir da cabeça aos pés com Off-White, a grife moderninha de Virgil Abloh, atual Diretor Criativo da divisão masculina da Louis Vuitton.

Com padronagem xadrez, a queridinha da temporada, a produção era composta por jaqueta – que mais parecia uma capa de super-heroína – um short ultracurto e botas – tudo com a mesma estampa cinza e amarela!

PERFEITA!!! Rihanna ontem (27) em Barbados. 🇧🇧💛 pic.twitter.com/XHn6vqMzSP — RNB Midia (@RNBmidia) April 28, 2019

As tranças 💕 o look bafo 💛 pic.twitter.com/Uoatnv07yy — Rihanna Navy Brasil (@RNavyBrazil) April 28, 2019

Uma verdadeira rockstar!

O look na versão da passarela, desfilado por Bella Hadid: