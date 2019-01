Óculos gigantes são a nova tendência e Rihanna, claro, já apareceu usando

Enquanto o mundo continua em 2018, Rihanna está em 2049 e decretou: os óculos pequeninos já eram. Muito populares no ano passado, graças a ajuda de famosas, como Bella Hadid, Kendall Jenner, Pabllo Vittar, Bruna Marquezine e até da própria Riri, esses acessórios minimalistas e com uma vibe “Matrix” bem início dos anos 2000 apareceram nas fotos de street style e no Instagram à exaustão e, como tudo que é superexposto, cansaram.

Reza a lenda, quando uma nova tendência desaparece, a próxima é quase uma negação da anterior. Se as calças eram justas demais, as substitutas serão mais amplas, se a simplicidade dava o tom, pode se preparar para uma onda de maximalismo e, bem, se os óculos eram pequenos, em breve, eles vão aumentar de tamanho.

Dez casas à frente quando o assunto é fashionismo, Rihanna deu a letra da nova trend ocular: quanto maior melhor. Mas, assim, não basta ser grande, não, precisa ser quase como um óculos de proteção e segurança (mas com, obviamente, um preço com muito mais zeros).

Passeando por Manhattan (álbum novo que é bom nada!) nesta segunda-feira (14), a cantora e empreendedora apareceu com o tal acessório que deve estar presente na nova coleção da Fenty, marca de roupas dela, já que possível ver o logo da grife no acessório. Porque, né, já que ela antecipa todas as tendências do mundo, melhor ganhar uns trocados a mais com esse talento.

E não duvide: é uma questão de tempo até esses óculos aparecerem em tudo quanto é lugar – do Instagram até a novela da Globo.

Para quem curtiu o look da Bad Gal, o blazer é Vetements, o body neon (ALERTA OUTRA TENDÊNCIA) é Maison Margiela, skinny jeans (que também deve voltar com tudo) da Citizens of Humanity, bolsa Dior e as botas Balenciaga.

Toda grifada e andando com a tranquilidade de quem dita as regras da moda!