Oito looks diferentes para você usar saia jeans mídi

Confira uma seleção de saias midi jeans para você se inspirar e arrasar no dia a dia ou nas baladas.

MIDI INVERNAL:

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Você pode usar o comprimento midi também no frio. Basta combiná-la com peças clássicas como camiseta branca e jaqueta de couro.

MIDI RETRÔ:

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Seu estilo é mais vintage ou retrô? Perfeito! Use a saia com blusinha de gola alta + sapato com bico arredondado e óculos também redondinho.

MIDI COM TÊNIS:

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Quer uma produção mais tranquila e confortável? Aposte no midi com tênis.

MIDI BÁSICO:

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Peças básicas como camiseta listrada e bolsa caramelo são uma ótima opção para o look do dia a dia.

MIDI DESCOLADO:

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Para dar uma cara nova ao seu midi, use regata branca + óculos aviador e lenço no pescoço.

MIDI CLÁSSICO:

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

A combinação básica nunca sai de moda. Invista na camisa listrada, bolsa tote e escarpim nude.

MIDI CHARMOSO:

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Sandália de tiras + blusa ombro a ombro e lenço colorido no pescoço. Produção hiper estilosa e perfeita para o fim de semana.

MIDI COM T-SHIRT:

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Quer algo mais simples porém ainda sim muito estiloso? Vá de t-shirt + bolsa colorida e sandália.