Os 13 melhores looks das famosas no 1º fim de semana de Rock in Rio

Shows de artistas nacionais, como Iza e Ivete Sangalo, e internacionais, como Foo Fighters e Jessie J, marcaram os primeiros três dias do Rock in Rio 2019, que começou na última sexta-feira (27) e termina só no próximo domingo (6).

Entre uma atração musical e outra, deu para prestar atenção, também, nas produções escolhidas pelas celebridades que circularam pela Cidade do Rock para curtir o festival. Seguindo um padrão mundial visto nesse tipo de evento, os looks das famosas foram marcados, principalmente, pelo conforto – o que faz total sentido, já que é preciso apostar em peças funcionais para aguentar horas em pé, enfrentar possíveis chuvas e outros imprevistos.

Portanto, nada de afetação: muito jeans, peças em couro, acessórios esportivos, tênis e coturnos foram vistos por lá, além de tendências da vez, como a bermuda ciclista, uma das escolhas de Giovanna Lancellotti, tons de neon, no vestuário e na maquiagem, e animal print.

A seguir, selecionamos os 13 looks mais legais usados pelas celebs para você se inspirar:

Agatha Moreira

Jennifer Nascimento

Thaila Ayala

Ludmilla

Giovanna Lancellotti

Monique Alfradique

Nathalia Dill

Juliana Alves

Fernanda Paes Leme

Larissa Manoela

Lucy Ramos

Sophia Abrahão

Raissa Santana