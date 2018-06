Definir o look noiva não é apenas sobre eleger o vestido dos sonhos + o buquê que melhor atenda ao seu gosto pessoal. Para algumas noivinhas a escolha do véu conta tanto quanto a do próprio vestido: leva tempo, planejamento e criatividade, ainda mais se você for do tipo que não faz a mínima questão de economizar em matéria de tecido.

Leia Mais: Os 40 vestidos de noiva mais icônicos do cinema

Há as noivas que usam o véu como atração à parte: riscam a passarela rumo ao “sim” com modelos quilométricos, cheios de detalhes e dignos de um desfile da alta costura europeia. Outras, entretanto, preferem os mais curtinhos, que não tiram o foco da peça principal – e a verdade é que há espaço para tudo quanto é tipo! Para essas, acessórios como coroas, tiaras e flores, ou até mesmo um penteado bafo, fazem o papel de complemento.

Ao longo da história, entre modelos mais discretos e outros nada básicos (Né, Céline Dion?), alguns véus de noiva têm comprovado a nossa tese, mostrando que podem ser tão icônicos quanto o restante do figurino e, por consequência, marcando épocas e gerações.

A seguir, em ordem cronológica, relembramos 15 dos véus de noiva mais marcantes da vida. Atrizes, cantoras e personalidades da Família Real Britânica, óbvio, têm lugar VIP no nosso seleto ranking.